Köylülerden eğitime tam destek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Hacı Ahmet Köyü sakinleri, 2008 yılında ihtiyaç sahibi öğrencileri okutmak için Hacı Ahmet köylüleri Eğitim Gönüllüleri Derneğini (HAKED) kurdu. İlk yıllarında 8 üniversite öğrencisine burs veren dernek, bugün itibariyle 40 üniversite öğrencisine katkı sağlıyor. Dernek kurulduğunda köyümüzden bir tane öğretmen olduğunu belirten HAKED Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Topal, "Şu an itibariyle çeşitli branşlarda 25 tane öğretmenimiz var. Bunlar HAKED derneğimizden Burs alıp da atanan kardeşlerimiz. Artık her yıl 50 bin lira burs veren bir derneğiz. Kurulduğundan günümüze 300 tane Üniversite öğrencisi kardeşimize 400 bin lira burs vermişiz. Bu başarı tüm Hacı Ahmet köylülerimizindir. Derneğimizin bu başarısının en büyük sırrı gönül esasına dayalı olarak yardım toplamaktayız. Köyümüzden patates, fasülye, kabak ve çeşitli gıdalar geliyor. Onları satıyoruz derneğimize gelir oluyor" dedi.