Koza Han'a Büyükşehir eli değiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin önemli bir turizm değeri olan Koza Han'ın iç avlu kısmının komple revizyonunun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Koza Han'da esnafla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da eşlik ettiği ziyarette, Koza Han yönetimi ve esnafıyla sohbet eden Başkan Aktaş, mekanın mevcut durumu hakkında bilgiler aldı.

Bursa'nın tüm değerleriyle marka bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Şehrimizin tanınırlığını artırmak ve turizm değerlerinden bütün ülke ve dünyanın istifâde etmesi için yapabileceğimiz çalışmalarla ilgili heyecanlıyız” dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'nın dünyada tanınması maksadıyla fuarlara katılıp tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Turizm odağında, Bursa'ya yoğun talebi karşılayabilecek potansiyeli de oluşturmak lâzım. Bursa olarak markamız çok ama Koza Han en önemli markalarımızdan biri... Koza Han esnafı ve yönetimiyle bir araya geldik, ihtiyaçları ve talepleri tespit edip, buraya neler yapılabileceğini değerlendirdik” diye konuştu.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Hanlar Bölgesi'nin tamamında otopark meselesinin çözümünden, güvenlik ve zabıta hizmetlerinin arttırılmasına kadar pek çok hususta çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

Çalışmalar başlayacak

Koza Han'da orta bölümün çok yoğun kullanıldığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa'nın çok önemli markaları var. Bu değerlerin en önemlilerinden bir tanesi de Koza Han'dır. Bursa'daki hemşerilerimizle, şehir dışı ve yurtdışından gelen misafirlerimizi Koza Han'ı görmeye ve Bursa'nın meşhur ipeğinden almaya dâvet ediyorum. Koza Han'a gelenlerin daha rahat ve sağlıklı bir ortamdan faydalanabilmesi, mekânın düzenleme ve modernizasyonu ile özellikle gece de sağlıklı kullanılabilmesi için aydınlatma çalışmalarının yapılması gerekiyor. Koruma Kurulu'nun projesi doğrultusunda, öncelikle iç avlu kısmında oturma gruplarından aydınlatmasına, zemin döşemesinden ortadaki mescidine kadar komple revizyonunu Büyükşehir Belediyesi olarak hemen yapacağız” şeklinde konuştu.

Koza Han'daki diğer bölümler ve dükkanlarla ilgili çalışılacağını anlatan Aktaş, esnafla gerekli mütâbakatın sağlanması ve Osmangazi Belediyesi'nin de projesini gerçekleştirmesi ile bölgenin daha da değerleneceğini ve konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.