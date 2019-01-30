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"Kozadan kelebeğe" sergisi

Bursalı sanatçı Necla Masatoğlu’nun resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

Bursalı sanatçı Necla Masatoğlu'nun resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.


Bursa'da ikamet eden Necla Masatoğlu, 19-27 Ocak tarihlerinde ‘Kozadan kelebeğe' resim ve el sanatları sergisi açtı. Kendi yaptığı yağlı boya resimleri, ebru ve tahta geri dönüşümlerini teşhir eden Masatoğlu'nun sergisi ilgi gördü. Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği sergide Masatoğlu vatandaşlarla tek tek ilgilendi.


İlk kişisel sergisin açtığını belirten Masatoğlu, "El sanatlarına ilgim, kızlarımın okulda el becerisine destek olmak, onlarla proje yapabilmek adına başladı. Türk kadınları olarak son derece yetenekli ve çalışkan bir yapıya sahibiz. Eğitimlerle desteklenmemiz içimizdeki ışığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Emekli olan kadınlar bir çok başarılı eserler üretmeye başladı. Yakın zamanda İsveç'in Stockholm şehrinde de sergi açacağım" dedi.

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