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Kozdere Çamlığı'nda alt yapı çalışmaları başladı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ihalesi yapılan Kozdere Çamlığı mesire alanı alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.


Kozdere Çamlığı mesire alanı için ihaleyi alan müteahhit firma alt yapı elektrik, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yapımına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “İlçemizin doğal güzelliklerinin başında yer alan, oksijen depomuz ve vatandaşlarımızın tercih ettiği Kozdere Mesire alanımızda, ihalenin tamamlanmasıyla müteahhit firma; elektrik, kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmalarına başlandı. Alt yapının tamamlanmasının ardından kısa sürede çevre aydınlatması, yürüyüş yolları, otopark, çocuk oyun grubu, kamelyalar, piknik masaları, çeşmeler ve tuvaletler ile ilçemizin modern ve sağlıklı bir mesire alanına kavuşacağız. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz bütün projelerimiz kesintiye uğramadan hayata geçecektir” dedi.

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