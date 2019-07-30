Kozdere Mesire Alanı hizmete açılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kozdere Mesire Alanı düzenlenerek halkın hizmetine açılacak.

Belediye Başkanı Davut Aydın, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Kozdere çamlığında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yıllardır bakımsız ve âtıl durumda olan Kozdere çamlığını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Davut Aydın, “Kozdere Mesire Alanımızı yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiraladığımız 115 dekar mesire yerinde, 1 adet kır lokantası, çocuk parkı, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolları, umumî helâlar, otopark ve spor aletleri ile ilçemize modern ve büyük bir mesire alanı kazandıracağız. Etap etap tamamlanacak projenin çalışmalarına başlanması ve bu yıl içinde tamamlanan bölümlerin hizmete açılacak olması bizi heyecanlandırıyor. İlçemizin en büyük yeşil alanlarından birinin yıllardır âtıl durumda olması hepimizi üzmekteydi. Böyle güzel bir alan hizmete açıldığında, vatandaşlarımız aileleriyle birlikte nezih temiz bir ortamda piknik yapacaklar” dedi.