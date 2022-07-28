KPSS adayları dikkat! Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonları açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:
"Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için;
Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30, 06/08/2022 Cumartesi günü 07:00-14:30 ve 07/08/2022 Pazar günü 07:00-10:00,
Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30,
Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30,
Gürsu İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."