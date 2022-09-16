KPSS adayları dikkat...Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 18 Eylül 2022 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında ilimiz Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü 07:00-14:30 saatleri ve 25 Eylül 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında da ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.