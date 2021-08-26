Kral Şakir çocuklara eğlence, ormanlara nefes olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ve Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun da katılacağı Çocuk Şenliği'nden elde edilen tüm gelir, ‘Geleceğe Nefes dünyaya nefes' kampanyası kapsamında ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Çocuk Şenliği, önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüşüyor. Doğa, Orman ve Çevre Bilinci temasıyla 4 Eylül Cumartesi günü Merinos Park'ta yapılacak şenlikten elde edilecek tüm gelir, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yangınlarda kül olan alanların ağaçlandırılması amacıyla başlattığı ‘Geleceğe Nefes dünyaya nefes' kampanyasına bağışlanacak. Çocukların tüm etkinliklerden ücretsiz yararlanacağı şenliğin sponsorları ile alandaki ürün satışlarından elde edilen gelir, birer fidan olarak yanan orman alanlarına kazandırılacak.

Kral Şakir'le bol eğlence

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği'nde iki yıldır Bursalı minikleri yalnız bırakmayan Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu, bu yıl da çocuklarla buluşacak. Kral Şakir maskotları ile renklenecek şenlikte Yaşaroğlu, çocuklar için kitaplarını imzalayacak. Etkinliğe katılan tüm kurumalara etkinlik süresince çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve eğlendirici atölyeler yapma şartı koyulurken, fidan dikim atölyesi, deprem bilinçlendirme kitapları boyama atölyesi, kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi, tasarruf özendirme atölyesi, sağlıklı beslenme atölyesi ve okçuluk atölyesi gibi etkinliklerle çocuklar dolu dolu bir gün geçirecek.