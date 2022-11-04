Krediler esnafa can suyu oldu

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin liralık kredinin küçük işletmeler için adeta can suyu olduğunu belirterek, "Sıkıntılı süreçte esnafımızın ayakta durması adına önemli bir katkı" dedi.

BESOB esnafa katkı sağlamak için ‘Esnaf Kart' çalışmalarına başladı. Kartın çıkmasıyla birlikte esnaflar sağlıktan eğitime birçok alanda indirimlerden faydalanacak.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, “ Esnaf kartla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kurumlarla sağlık, eğitim alanında görüşüyoruz. Üniversitelerde ayrıca esnaflarımız için kariyer çalışmalarımız var. Meslek okullarıyla; üniversite öğrencileri arasında bu projede gelecekte esnaflarımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için ön çalışmalar başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 500 bin liralık kredi bizim küçük işletmelerimize adeta bir can suyu oldu. Pandemi döneminde başladığından bu yana Esnaf Kredi Kooperatifleri çok büyük krediler dağıttı. İstediğimiz ödemeler yapılınca piyasaların ayakta durmasına çok büyük katkı sağladı. Bu rakam 500 bin liraya çıkınca daha da fazlası oldu. Esnaflarımızın bu kredileri kendi işlerinde kullanmalarını tavsiye diyorum” diye konuştu.