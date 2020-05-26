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Kriko kırılınca traktörün altında kalarak can verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde lastik değiştirmek için krikoyla kaldırdığı traktörün altına giren çiftçi, kriko kırılınca traktörün altında kalarak can verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastik değiştirmek için krikoyla kaldırdığı traktörün altına giren çiftçi, kriko kırılınca traktörün altında kalarak can verdi.


Edinilen bilgiye göre, olay Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Emin Demir, tarlada çalıştığı sırada lastiği patlayan traktörü kriko ile kaldırıp lastiği değiştirmek için traktörün altına girdi. Traktörün ağırlığına dayanamayıp krikonun düşmesiyle birlikte Emin Demir traktörün altında kalarak ezildi. Yakınları tarafından ağır yaralı halde bulunan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Demir'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.


Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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