Kritik edebiyat sohbetleri devam ediyor

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ve Öykü Yazarı Mustafa Başpınar'ın gözetiminde 2 haftada bir yapılan “Kritik Edebiyat Sohbetleri” programıyla gençler, birçok yazarı ve eserlerini yakından tanıma imkânı buluyor. Bu kapsamda Kritik Edebiyat Sohbetleri'nde bu hafta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ında katılımıyla Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu kitabı tahlil edildi.

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hacı Bayram Veli diyor ki; ‘Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur.' Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız mekânları gönüllere ulaşmak için inşa ediyoruz. Bugün Zeyniler'deyiz. Burası, Çalıkuşu'na, Reşat Nuri Güntekin'e ilham olan bir mekân. Bursa'nın ve ilçemizin önemli bir değeri. Bizler de bu değeri gençlerimize göstermek istedik. Güntekin'in eserini ilham aldığı mekânın havasını soluyarak gençlerimizle konuşmak, kitabı tahlil etmek, bizim için çok değerli. Ben ilgileri için, teveccühleri için gençlerimize ve gençlerimiz ile bir araya gelerek bizim kültürümüzün yazarlarını analiz ettiği için hocamız Mustafa Başpınar'a teşekkür ediyorum. Gençlerimizden bu konularda talep geldiği sürece eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kritik Edebiyat Sohbetleri katılımcılarından Kerem Şen, “Bizler öncesinde okuduğumuz kitapları sonrasında hep birlikte tekrar yorumladığımızda, aslında o kitabı yeniden yazmış oluyoruz. Bu ekip ile tekrardan bir kitap yazış serüvenine dahil oldum. Tahlillerimiz çok güzel geçiyor. Kütüphaneleri ve bunun yanında insanı inşa etmek için vermiş olduğu gayretten ötürü Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ‘Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, “Zeyniler'i, Zeyniler kadınlarını, Çalıkuşu hikâyesinin geçtiği yerin atmosferini soluduğunuz için siz gençlere ve bu etkinliği düzenlediği için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ve Kültür Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.