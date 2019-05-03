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Krosçular Balat'da yarıştı

Nilüfer 18.

Uluslararası Spor Şenlikleri Balat Atatürk Kent Ormanı'nda düzenlenen kros koşularıyla devam etti. 300 öğrencinin katıldığı yarışlarda dereceye giren takım ve sporcular, ödül sevincini arkadaşları ile paylaştı.


Uluslararası Spor Şenlikleri, bu yıl da binlerce öğrencinin spor ve dostluk içinde geçen müsabakalarıyla devam ediyor. 20 Mayıs'a kadar devam edecek şenlikler kapsamında kros yarışları düzenlendi. Balat Atatürk Kent Ormanı'ndaki yarışlara 30 okuldan 74 takım ve 300 sporcu katıldı. Yarışlara katılan öğrenciler, yaş gruplarına göre 1000, 1200 ve 1500 metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için ter döktü.


8 kategoride düzenlenen koşularda “Minik Kızlar” da Elif Cenizelim, “Minik Erkekler” de Alim Narin, “Küçük Kızlar”da Yaren Ulu, “Küçük Erkekler” de Ramazan Narin, “Yıldız Kızlar”da Cemre Civelek, “Yıldız Erkekler”de Metehan Temiz, “Genç Kızlar”da Ceyda Kara, “Genç Erkekler”de Omar Marazhi birinci oldu.

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