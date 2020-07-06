Kubilay, istatistiklerde Seleznov'u solladı

BURSA (İHA) – Kaçırdığı gollerle taraftarın eleştirilerine maruz kalan Bursaspor'un genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'tan teknik direktörler vazgeçemiyor. Kubilay, her ne kadar eleştirilse de istatistiklerde Seleznov'u açık ara geride bıraktı.

Bursaspor'un genç yeteneği Kubilay Kanatsızkuş, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından eleştirilse de teknik direktörlerin vazgeçilmezi. İstatiksel anlamda Seleznov'u açık ara geride bırakan Kubilay'dan camianın beklentisi ise son vuruşlarını geliştirmesi. Performansında önemli bir düşüş olan Seleznov, 8 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Ligde Kubilay'dan sadece 1 gol fazlası olan Seleznov, taraftarın sevgilisi haline gelirken, Kubilay ise istatistiklerde önde olmasına rağmen eleştiri oklarının hedefinde.

Kubilay Kanatsızkuş bu sezon 30 maçta forma giyerken, 7 gol attı. 24 lig maçında görev alan Seleznov ise 8 gol kaydedebildi. Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon 3 asist ile takımına katkı sağlarken, Seleznov'un da iki asisti var. Kubilay 8, Seleznov ise 33 kez ofsayta düştü. Seleznov, 1 kez kırmızı kart ile takımını yalnız bırakırken, Kubilay ise hiç kırmızı kart görmedi. 30 lig maçında, 548 isabetli pas atan Kubilay'ı, Seleznov 374 pas ile takip etti. Kubilay 10 kez orta açarken, Seleznov 9 ortada kaldı. 35 kez kilit pas atan Kubilay'ı, Seleznov 32 kilit pasla izledi. Kubilay 241 kez top kaybı yaşarken, Seleznov 215 kez top kaybı yaptı. Kubilay, kaybettiği topları 42 defa kazanırken, Seleznov'da ise bu sayı 28'de kaldı. 576 kez ikili mücadeleye giren Kubilay'ı, Seleznov 409 ikili mücadele ile takip etti. Kubilay'ın ikili mücadelelerde başarı oranı yüzde 44 olurken, Seleznov yüzde 36'da kaldı. Hücum hattında ise Kubilay 461 sefer ikili mücadele yaptı. Seleznov'un bu alanda rakamı ise 332 oldu. Kubilay, hava topu mücadelesine 237 kez girerken, Seleznov ise 139 kez hava topu mücadelesi verdi. Hava topu mücadelelerinde ise Kubilay'ın başarı oranı yüzde 49. 58 kez top kapan Kubilay'ın ardından Seleznov, 33 top kapmayla geldi. Sahipsiz top kapma sayısı Kubilay'ın 61, Seleznov'un 43 oldu.

Mücadele olarak 34 yaşındaki Seleznov'u oldukça geride bırakan 22 yaşındaki Kubilay'dan camianın beklentisi ise yüksek. Bursaspor camiası genç yeteneğin özellikle son vuruşlarını geliştirmesini ve golleri ile takıma katkı sağlamasını bekliyor.

Teklif geldi, gitmek istemedi

Sezon başında ve devre arasında Çaykur Rizespor'dan teklif gelmesine rağmen Kubilay Kanatsızkuş, alt yapısından yetiştiği takımını bırakıp gitmek istemedi. Kubilay, takımını Süper Lig'e çıkartmak istediğini ifade ederek, transfer teklifini reddetti.