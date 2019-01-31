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Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'a gol ile döndü

Bursaspor, sezon başında Ankaragücü’ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş’u geri aldı.

Bursaspor, sezon başında Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş'u geri aldı. A2 takımı ile hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlılarda takıma katılan genç golcü bir de gol attı.


Bursaspor, bugün U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçıyla, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 35'er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakadan A Takım 3-2 galip ayrıldı. A Takımı'nın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak kaydetti. U21 Takımı'nın golleri ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş'dan geldi.


Yeşil-beyazlılar, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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