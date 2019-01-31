Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'a gol ile döndü

Bursaspor, sezon başında Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiği Kubilay Kanatsızkuş'u geri aldı. A2 takımı ile hazırlık maçı yapan yeşil-beyazlılarda takıma katılan genç golcü bir de gol attı.

Bursaspor, bugün U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçıyla, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 35'er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakadan A Takım 3-2 galip ayrıldı. A Takımı'nın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak kaydetti. U21 Takımı'nın golleri ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş'dan geldi.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.