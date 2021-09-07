İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kubilay Sönmez Bursaspor'da

Bursaspor son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez’i transfer etti.

Bursaspor son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:


“Başarılı orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kubilay Sönmez'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.