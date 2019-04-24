İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kucağında torunuyla araba çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde, kucağında torunu ile yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına ticari araç çarptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kucağında torunu ile yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına ticari araç çarptı.


Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Kezban Oktay, kucağındaki 4 yaşındaki torunu Erhan Oktay ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Orhangazi yönünden gelen S.M. idaresindeki 16 FDE 66 plakalı ticari araç yaşlı kadına çarptı. Kazada küçük çocuk yara almadan kurtulurken, babaanne Kezban Oktay'ın kolu kırıldı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan polis çarpan sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.