İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kucak kucağa ama maskeli

Bursa’da, yabancı uyruklu 6 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da, yabancı uyruklu 6 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcuların korona virüse karşı önlem olarak maske takmaları ise dikkat çekerken, motosiklete ve 1 metrekarelik kasasına binen 6 kişi sosyal mesafeden sınıfta kaldı.


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yabancı uyruklu 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 6 kişi, aynı zamanda korona virüse karşı tedbiri elden bırakmadı. Motosiklet sürücüsünün ve diğer yolcuların kask takmadığı görüldü. Yolculuk sırasında, diğer yolcuların ve sürücünün önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi. Görüntülendiklerini anlayınca da, "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.