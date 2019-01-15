Küçük çocuğa motosiklet çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi ve kardeşi ile birlikte yürüyen çocuğa motosiklet çarptı. Başından yaralanan 4 yaşındaki Zeliha, ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü vatandaşların tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Kaza Kaynarca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ve annesi Serap Arba ile birlikte Gazi Orhan Bey Camii önünden anayol istikametine yürüyen 4 yaşındaki Zeliha'ya aynı istikamette seyreden motosiklet çarptı. Yola düşen ve başından yaralanan Zeliha için 112 acil servis ve polisten yardım istendi. Annesinin kucağında ambulans bekleyen küçük Zeliha, sağlık ekinin müdahalesinden sonra Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Zeliha'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında motosikletini yol kenarına park eden ve çarptığı çocuğun yanına gelen motosiklet sürücüsü ise vatandaşların tepkisi üzerine motosikleti ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis, motosikleti ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.