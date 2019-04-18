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Küçük çocuğun cep telefonunu çaldılar

Bursa’da 11 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan 2 kapkaççı polis tarafından yakalandı.

Bursa'da 11 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan 2 kapkaççı polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay 3 gün önce Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen 11 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğun elinden cep telefonunu çekip alan 2 kişi kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarından 2 zanlıyı tespit etti. İsimlerinin M.N.Ş.(21) ve Ö.Ö.(16) olduğu öğrenilen 2 şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan ele geçirilen cep telefonu küçük çocuğa teslim edildi.

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