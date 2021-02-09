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Küçük çocuk dehşeti yaşadı, korkmasın diye yakını gözlerini kapadı

Bursa’da 3 katlı binanın zeminindeki iş yerinde yangın çıktı.

Bursa'da 3 katlı binanın zeminindeki iş yerinde yangın çıktı. Yoğun duman sebebiyle üst katlarda oturanlar mahsur kalırken, yangında pencereye çıkan bir kişinin korkmaması için kucağındaki çocuğun gözlerini kapaması dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın altında bulunan dükkanda çıkan yangın sebebiyle binayı bir anda dumanlar sardı. Yoğun duman yüzünden evlerinden çıkamayan üst kat sakinleri binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, üst katlardaki dairelerin balkonlarına sepetle çıkıp mahsur kalanları tek tek kurtardı. Dehşeti yaşayan küçük çocuk ile birlikte pencereye çıkıp yardım bekleyen bir kişinin, korkmaması için çocuğun gözlerini kapadığı anlar dikkat çekti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk aşağıya indirildikten sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Bazı vatandaşlar da oksijen maskesi takılarak binadan dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, yangının çıkış sebebinin henüz netlik kazanmadığını, itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tehlikenin büyümeden bertaraf edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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