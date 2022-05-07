Küçük Elif'in yüzünü itfaiye ekipleri güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanda çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Apartmanın 2. Katında mahsur kalan muhabbet kuşu ve kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Doğu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Apartman sakinlerinin 8 yaşındaki kızı Elif Ö., 2. Kattaki evlerinde mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediler için üzülmeye başladı. İtfaiye eri, çocuğun üzüldüğünü görünce 2. Kata çıkarak Şeker ve badem isimlerindeki muhabbet kuşları ile Sufle ismindeki kediyi, dumandan etkilenip ölmemeleri için kurtardılar. Evcil hayvanlarına kavuşan Elif, büyük mutluluk yaşadı. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.