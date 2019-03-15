Küçük kalemler mecliste

Bursa'da Nuri Erbak Ortaokulunun öğrencileri “Yaşayarak Öğreniyoruz Projesi” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katıldı.

Türkçe öğretmeni Şenay iyiliksever rehberliğindeki, 5'inci ve 7'inci sınıf öğrencilerine Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Yağız ve yönetim kurulu üyeleri Güler Çoban, Ceylan Güler ve Başak Başak eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılan Nuri Erbak Ortaokulu öğrencileri Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ilgiyle karşılandı. Aktaş, öğrencilere Belediye Meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve günün anısına çeşitli hediyeler armağan etti.

Öğrenciler de Belediye Meclisi çalışmalarını yerinde görmenin kendileri için çok yararlı olduğunu belirtti.

Öğrenciler kendi yazılarından oluşan Geleceği Okuyan Kalemler kitabını Aktaş'a hediye ettiler. Kitabın TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştuğunu anlatan öğrenciler “Küçük Kalemlerden Büyük Fikirler Projesi” kapsamında yerel gazetede haftalık yazılar yazdıklarını söylediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Yağız, “Gelecekte kentlerimizi ve ülkemizi yönetecek çocuklarımızın bugünden yaşadıkları çevrenin kimliğini tanımalarını, kimler tarafından nasıl yönetildiklerini ve kentle ilgili kararların nasıl alındığını görerek, yaşayarak öğrenmelerini ve toplumla paylaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Çocuklarımız çok mutlu oldu ” dedi