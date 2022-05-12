Küçük piyanistlere tam not

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Müzik Eğitim Çalışmaları'na katılan piyano sınıfı öğrencileri, yıl sonu konserinde performanslarıyla beğeni topladı.

Nilüfer Belediyesi'nin 2001 yılında başlattığı Müzik Eğitim Çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Sadece Nilüfer değil Bursalılar'ın müzik yaşamına önemli katkı sunan çalışma, pandemide verilen aranın ardından 2021-2022 eğitim döneminde yeniden başladı.

Barış Rodoplu'nun gerçekleştirdiği eğitimlere katılan 30 piyano öğrencisi, düzenlenen yıl sonu konserinde yeteneklerini sergiledi. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleşen konserde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Ünlü besteleri başarıyla piyanoda seslendiren öğrenciler izleyenlerden tam not aldı. Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan öğrencilere katılım belgelerini vererek kutladı.

Müzik Eğitim Çalışmaları konserleri önümüzdeki günlerde bağlama, yan flüt, keman, gitar sınıfları ile devam edecek.