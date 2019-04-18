Küçük Sultanlar yola çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ‘küçük sultanları' bölge şampiyonası için yola çıktı. Manisa'da yapılacak turnuvada mücadele edecek olan Voleybol küçük kız takımı, oynayacağı 4 maçın ardından Türkiye Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyor.

Son dönemlerde alt yaş kategorilerinde önemli başarılara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Voleybol Küçük Kız takımını Manisa'ya yolcu etti. Bursa etabında ikinci olarak Bölge Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan yeşil-beyazlıların şimdiki hedefi oynayacakları 4 maçı da kazanmak. 19-21 Nisan tarihlerinde Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Seramiksan, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ayvalıkgücü ve Karşıyaka ile oynayacak olan Küçük Sultanlar başarılı sonuçların ardından Türkiye Şampiyonası'nda yer almak istiyor.

“Tüm turnuvalara katılacağız”

Manisa yolculuğu öncesi konuşan Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Murat Mestan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün her branşta yetiştirici ve üretici bir kulüp olduğunu belirtti. Voleybol kız takımının gelişim ve tecrübesinin artması için tüm turnuvalara katılacaklarını söyleyen Mestan, “Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm branşlarda olduğu gibi voleybol kız takımlarında üretici bir kulübüz. Voleybol kız alt yapı takımlarımızın tecrübe kazanması ve gelişimini sağlamak adına tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Başkanımız Alinur Aktaş'ın da dediği gibi Bayan Voleybol takımımız ileriki süreçte yeniden başlayacak. Özellikle başkanımızın alt yapımızdan yetişen ya da Bursalı sporcuların olacağı vurgusu var. Turnuvalara katılım sağlamak, bu yüzden önemli. Kardeşlerimiz sezon boyunca iyi çalıştılar. Bursa'da önemli bir başarı elde ederek Manisa'ya gidiyorlar. İnşallah orada da iyi sonuçlar alarak Bursa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme başarısı gösteririz” diye konuştu.