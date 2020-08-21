İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük tenisçiler Bursa'da yarıştı

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş Hafta içi Tenis turnuvası sona erdi.


Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 14 Yaş Hafta İçi Tenis Turnuvası sona erdi. Hüdavendigar Tenis Kortlarında 17 Ağustos'ta başlayan organizasyonda Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve Ankara'dan 70 sporcu birincilik için mücadele etti.


Sporculara ekstra puan kazandıran turnuvada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.