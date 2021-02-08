Küçük Umut'a polis amcalarından ziyaret

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki Umut Çiftçi'nin polis sevgisi İlçe Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi. Küçük çocuğun babasının CİMER üzerinden yazdığı not üzerine emniyet mensupları küçük çocuğu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Umut Çiftçi'nin babası Akif Çiftçi, oğlunun polisleri ve polislik mesleğini çok sevdiğini ve bu bunu sürekli dile getirdiğini belirterek CİMER'e yazı yazdı. Minik Umut' un bu sevgisine İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü ilgisiz kalmadı. İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Yunus ekipleri ve Toplum Destekli Polislik ekipleriyle birlikte Umut Çiftçi'yi ikametinde ziyaret etti. Emniyet müdürünü ve ekipleri karşısında gören minik Umut büyük sevinç yaşadı. Umut'a polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler veren emniyet müdürü, oğluna polis sevgisini aşılayan Akif Çiftçi' ye memnuniyetini dile getirip teşekkür etti.

Küçük çocuk ise giydiği polis kıyafetleriyle yaptığı açıklamada, "Geldiğiniz için çok mutluyum. Benim hayalim hep özel harekâtçı olmak. Hep onların videolarını izliyorum. Yerde onlar gibi sürünüyorum, şınav çekiyorum" dedi.