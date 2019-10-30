Küçükbalıklı Polis Merkezi hızla yükseliyor

Emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonlara sahip olacak olan Küçükbalıklı Polis Merkezi, emniyet teşkilatının modern bir ortamda vatandaşların güvenliği ve huzuru için en güzel hizmetleri sunmasına vesile olacak.

Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılarak yıkılan Gülbahçe Polis Merkezi'nin yerine Küçükbalıklı Mahallesi'nde modern bir polis merkezi yükseliyor. Osmangazi Belediyesi tarafından toplam 2 bin 132 metrekare alan üzerine inşa edilen Küçükbalıklı Polis Merkezi, iki kattan oluşuyor. 22 araçlık otoparkı, modern mimarisi ve emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarla inşa edilecek olan merkez için 3 milyon 740 bin TL kaynak kullanılacak. Küçükbalıklı Polis Merkezi inşaatında binanın betonarme bölümü tamamlandı. Binanın dış ve ara bölme duvarları örüldü. İç cephenin sıvası yapılırken, ahşap çatı için ise çalışmalar devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda her alanda hizmet üretiyoruz. Temizlik, asfalt, zabıta gibi temel hizmetlerin yanı sıra mahallelerin ihtiyaç duyduğu sosyal ihtiyaçları da karşılamak için çalışma yürütüyoruz. Daha önce Çarşı Polis Merkezi ile Bağlarbaşı Mahallemize bir polis merkezi kazandırmıştık. Faydalı ve ihtiyaca cevap veren aynı yatırımı Küçükbalıklı Mahallemiz'de yapıyoruz. Gülbahçe'deki polis merkezi depreme dayanıklı olmadığı için o binanın yerine Küçükbalıklı Mahallemiz'e yeni bir polis merkezi kazandırmak için gün sayıyoruz. Gülbahçe'deki eski binanın yerine de güzel bir meydan yapacağız” diye konuştu.