İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükbaş hayvan üreticileri dertli

Artan yem fiyatları sebebiyle zarar ettiklerini belirten Küçükbaş hayvan üreticileri, acil tedbir alınmazsa köylü hayvancılığı bırakma noktasına geldi diye konuştular.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan İsmail Yüksel, “ Artan yem maliyetleri nedeniyle üretici böyle giderse üretemez hale gelecek dedi.


Küçükbaş Hayvan Üreticisi İsmail Yüksel, “ 3 ay önce 80 lira olan besi yemi şuan 130-140 liraya dayandı. Bu yüzden köylü hayvancılığı bırakmak zorunda kalacak. Çünkü girdiler çok pahalı. Saman, yonca, balya bunların aşırı derecede yüksek maliyetleri var. Artık üretici kazanamaz hale geldi. O yüzden benim koyunlarım da satılık. Beklentilerimiz yem fiyatlarının azalması ve hayvan desteklerin arttırılmasını rica ediyoruz. Destekler artarsa, üreticinin yanında olunursa tabii ki dışarıya bağımlı olmayız, biz üretiriz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.