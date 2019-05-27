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Kükürtlü Caddesi sil baştan

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Kükürtlü Caddesi’nde yolun 3 bin 350 metrelik bölümü tamamlanırken, kalan 400 metrelik bölümün de bayramdan sonra bitirilmesi planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Kükürtlü Caddesi'nde yolun 3 bin 350 metrelik bölümü tamamlanırken, kalan 400 metrelik bölümün de bayramdan sonra bitirilmesi planlanıyor.


Bursa'nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarının yanında toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan mevcut şehir içi yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında duble yol özelliği taşıyan 3 bin 750 metre uzunluğundaki Kükürtlü Caddesi de sil baştan yenileniyor. Hem Zübeyde Hanım Doğumevi hem de Kültürpark istikametinden çift yönlü olarak sürdürülen çalışmalar yolun 3 bin 350 metrelik bölümünün sıcak asfalt kaplaması tamamlandı. Kalan 400 metrelik bölümün de bayram sonu tamamlanması hedefleniyor.

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