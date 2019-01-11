Kükürtlü kentsel dönüşümünde ilk adım

Kükürtlü'de Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan eski bina, kentsel dönüşüm için takas yoluyla belediyeye kazandırıldı.

Bursa'nın en mûtenâ semtlerinden olan, ancak zamanla eski cazibesini yitirmeye başlayan Kükürtlü Caddesi, Osmangazi Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesiyle

yeniden gözde olmaya hazırlanıyor. Kükürtlü kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olan Süleyman Çelebi Camii'nin doğusu, batısı ve kuzeyini kapsayan 3 parsel için gerekli plan değişikliği, geçen yıl yapılan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmişti. Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan Ocak ayı toplantısında da Kükürtlü'de Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan hazineye ait binanın kentsel dönüşüme alınmak üzere belediyeye kazandırılması oy birliğiyle kabul edildi.

Projeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kentsel dönüşümde önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Soğanlı kentsel dönüşümünde ilk etaplarda hayat başladı, 5. kısımda ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Osmangazi'de kentsel dönüşümün olacağı diğer bölgelerde de adımları atmak istiyoruz. Bu konuda mâliye ile görüşerek bazı kurumların görüşlerini aldık. Adalet Bakanlığı'nın Kükürtlü'de lojman olarak kullandığı binayı takas yoluyla alıyoruz. 10 daire 1 dükkâna karşılık, Soğanlı'dan 7 daire vereceğiz. Böylece Kükürtlü'de kentsel dönüşüme belediye olarak başlamış oluyoruz” dedi.

Bursa'nın en eski ve en güzel mahallelerinden biri olan Kükürtlü'de depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Dündar,

“Pek çok farklı bölgede kentsel dönüşüm uygulamaları yürütüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Kükürtlü ile ilgili planımızı uygulamaya koyarak, Kükürtlü Mahallesi'ndeki vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda önünü açtık.

Kükürtlü'de yepyeni bir vizyon ortaya çıkmış oluyor. Kükürtlü Caddesi'nin cazibesini artırmayı hedefliyoruz. Burada yapılan çalışma ile caddenin kotunun düzeltilmesi, yeni çekme mesafeleri ile caddenin daha da genişlemesi, inşa edilecek yeni yapıların zemin katlarının ticari alan olması ile cadde yepyeni bir vizyonu kavuşmuş olacak. Kükürtlü, yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.

Kükürtlü Süleyman Çelebi Camii'nin doğusu, batısı ve kuzeyini kapsayan 3 parselden oluşan ilk etabın onaylanmasıyla, Kükürtlü projesinde emsâl site bazında 1.60, ada bütününde uygulama yapıldığında ise 1.75 olarak belirlendi. Kükürtlü Caddesi'nde zemin katta ticaret yapılması mecburiyeti getirilirken, planda ana cadde 25 metreye çıkarıldı ve yaya kaldırımı 3 metre, parklanma alanı ise 2 metre olarak belirlendi. Orta refüjün 1.5 metre olarak belirlendiği caddede 1.25 metre de bisiklet yolu ayrıldı.