Kükürtlü'de yollar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya ve sürücülerin yolları daha rahat ve güvenli kullanabilmeleri amacıyla ilçe genelinde kaldırım, bordür ve yol çizgisi çalışması gerçekleştiriyor. Plânlı çalışmaları sayesinde ilçedeki meseleleri çözüme kavuşturan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların refahı için son olarak Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi'nde kaldırım ve kemer taşı kaplama çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışma ile kaldırımlar tamamen yenilenerek güzelleşirken, yayalar için de daha güvenli hâle getiriliyor.

“Yaşanabilir Osmangazi ve Bursa” için altyapı ve üst yapı çalışmalarını kent kimliğine uygun şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi'de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak maksadıyla çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını ilçemizin 136 mahallesinde titizlikle sürdürüyor. İhtiyaca göre yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı ulaşım imkânı sunuyoruz” dedi.