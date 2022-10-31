Kulaçlar Cumhuriyet için atıldı

300 sporcunun yer aldığı turnuvada Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler, 9 ve 10 yaş kategorilerinin şampiyonu oldu.

Bursa'da yüzme sporunun vazgeçilmez adresi olan ve pandemi dönemindeki yenileme çalışmaları sonrası daha nitelikli hizmet vermeye başlayan Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Tesisleri, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Tesisleri Kapalı Havuzu'nda “Bursa ili 9-10-11 yaş Cumhuriyet Kupası” düzenlendi

Bursa Yüzme İl Temsilciliği'nin düzenlediği, Nilüfer Belediyesi'nin de destek verdiği ve kulaçların bu kez Cumhuriyet için atıldığı şampiyonada, seyircilerle birlikte bine yakın kişi yer aldı.

9, 10 ve 11 yaş gruplarında 18 kulüpten 300 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası'nda, tribünler tıklım tıklım doldu. 6 seans ve 18 kategoride iki gün boyunca yarışan sporcuların şampiyonluk mücadelesi, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler de, başarılarıyla turnuvaya damga vurdu. Cumhuriyet Kupası'nın 9 yaş kızlar, 9 yaş erkekler ve 19 yaş kızlar seanslarını Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler şampiyon olarak tamamladı. 10 yaş erkeklerde Uludağ Olimpik Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nün birinci olduğu turnuvada, 11 yaş kızlarda Şahinkaya Koleji Spor Kulübü, 11 yaş erkeklerde de Yıldırım Belediyesi Cimnastik Spor Kulübü şampiyon oldu. Cumhuriyet Kupası'nda dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer verdi.