Kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Akçapınar Mahallesi'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. İnegöl İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gece bekçiliği yapan 67 yaşındaki Celal Özel, kendine ait traktör ile yola çıktı. Celal Özel, İnegöl İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altında kaldı. Celal Özel'in cansız bedenini köylüleri buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Celal Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akçapınar köyünde oturan Celal Özel'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.