Kültür Akademisi'nde belge heyecanı

Kültür Akademisi Kültür Sanat Seminerleri her çarşamba 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Tayyare Kültür merkezinde müzik, şehir ve mimari, görsel sanatlar, folklor & halk kültürü olmak üzere dört farklı sanat dalına yönelik akademisyen ve sanat uzmanları tarafından verildi. Şubat ayı itibariyle yeni başvuruların alımıyla başlayacak olan birinci kur seminerlerinin yanı sıra ikinci kura devam edecek olanlarla uygulamalı biçimde sürecek sanat seminerlerin mayıs ayına kadar sürmesi planlanıyor.

Kültür ve sanatın sivil akademisi olarak devam eden seminerlerde Türk halk kültürü ve folkloru başlığı altında müzik ve halkbilimi uzmanı tarafından milli kültürümüze - benliğimize ait halk bilimi ürünlerinde geleneksel halk kültürü - halk oyunlarımızın figürleri, enstrümanları, kostümler ve aksesuarları, oyun ve figürlerin hikâye ve anlamları gibi halk kültürümüzün zenginliklerinin yanı sıra dünyanın gelenekli dans sanatı örneklerinin karşılaştırmalı tanıtımı yapılırken Türk sanat müziği ve halk müziğinin tarihî süreci, kültürümüz etkileri, betsekârlarımız, ozanlarımız, Bursa'ya kültürel anlamda önemli hizmetleri, şehir ve mimari başlığı altında seminerlerde mimari terminolojisi, erken dönem Osmanlı mimarisi, klasik dönem Osmanlı mimarisi, Bursa'daki sivil mimari örneği yapılar, Bursa'nın UNESCO dünya miras listesine dahil edilen alanları gibi konular ele alındı.

Görsel Sanatlar alanında “Osmanlı Resim Sanatı Tarihi ve Türk Resminin Batılılaşma ile Değişen Yüzü” başlıklı seminerde Osmanlı minyatür sanatı ve Türk resim sanat tarihine dâir bilgiler aktarılarak, görsel materyaller incelenerek yorumlandı.