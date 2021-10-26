Kültür Akademisi'nde çağlar öncesine yolculuk

Bursa'nın sivil akademisi olarak da tanımlanan Kültür Akademisi bünyesinde biri akademik düzeyde olmak üzere 8 eğitim programı - Beş'ten Sonra Sanat ve Bursa'da Sanat Her Yerde, şiir edebiyat - müzik, halk kültürü ve kültürel sanatsal etkinlikler yürütülüyor. Arkeolojinin temel esasları ve saha çalışmalarıyla arkeolojik uygulama kavramlarından oluşan Deneysel Arkeoloji Kulübü, 120 öğrencisi ile Arkeopark Kazı alanında uygulamalı eğitimlere devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü ve Müzeler Şube Müdürlüğü işbirliğinde Kültür Akademisi eğitim programlarından Deneysel Arkeoloji Kulübü alanında uzman arkeologlar yönetiminde atölye çalışmalarını cumartesi günleri saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Akçalar Aktopraklık/Arkeopark Höyüğü kazı alanında teorik ve uygulamalı olarak yapıyor. Kazı teknikleri atölyesinin yanında, kilden çömlek yapım atölyesin de tarih öncesi dönemde insanların günlük hayatta kullandıkları kilden yapılmış eşyaların üretim süreci gerçekleştiriliyor.

Taştan alet yapımı atölyesi tarih öncesi dönem insanının ihtiyaç duyduğu aletlerin taşların şekillendirilerek nasıl üretildiği, tarih öncesi mimarlık atölyesinde ise tarih öncesi dönem mimarisi ve hayat şartları arkeoloji meraklılarına anlatılıyor.