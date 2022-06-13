Kültür Akademisi'nde coşkulu final

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkı sağlamak adına hayata geçirdiği Kültür Akademisi, kısa sürede Bursalı sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgiyle izlenen Kültür Akademisi-Şehir Mektebi'nin 2021/22 kültür-sanat ve eğitim sezonu, tüm eğitim programlarındaki genç ve yetişkin öğrencilerin katılımıyla düzenlenen belge töreniyle sona erdi. Akademisyen, yüksek lisans öğrencisi, sivil toplum kuruluşlarının yöneticisi, öğretmen, tekniker, lise ve üniversite öğrencisi, ev hanımı gibi şehrin farklı yaş ve meslek gruplarından toplam 1200 öğrencisi bulunan akademinin bahar dönemi tamamlandı. Uygulamalı Türk halk kültürü, etkili iletişim ve diksiyon, güzel yazı ve Göktürkçe, uygulamalı Türk halk oyunları, şiir ve edebiyat ile Türk müziği uygulamaları eğitim programlarından 360 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı.

Uygulamalı Türk halk oyunlarından genç grup öğrencilerinin sergilediği halkoyunları gösterileri ile başlayan tören, diksiyon eğitimi alan vatandaşların metin okumaları, şiir yorumlamaları ve belge töreni ile sürdü. Ardından program, Şef Zeynep Başsoy yönetiminde Türk Müziği Uygulamaları Genç Grubu'nun konseriyle sona erdi.

Kültür ve sanatın sivil akademisi olarak bilinen Kültür Akademisi/Şehir Mektebi, eylül ayında alınacak kayıtların ardından, 2022/23 döneminde İbrahimpaşa Kültür Merkezi'nde uzman akademisyenler, sanat uzmanları, sanatçılar ve yazarlar tarafından verilecek seminerlerle devam edecek.