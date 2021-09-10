Kültür Akademisi'nden yaz dönemine renkli kapanış

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel sanatsal projelerinden biri olarak hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi'nin yaz dönemi yoğun bir katılımla yapılan belge töreni ile sona erdi.

Kültürün ve sanatın sivil akademisi olarak devam eden Sanat Seminerleri Türk Halk Kültürü, Türk Müziği, Görsel Sanatlar, Sinema, Mimari, Yazılı ve Sözlü Türk Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Şehir Medeniyeti konularında yaz döneminde ilk kur öğrencileriyle sağlık tedbirlerine uygun olarak günleri alan uygulamaları gerçekleştirildi. Beşten Sonra Sanat Projesi kapsamında etkinliklerine devam eden Türk Müziği Topluluklarını temsilen ses sanatçısı Metin Ataygün ve Keman sanatçısı Feridun Kiviz'in icra ettiği Türk Sanat Müziği dinletisiyle renklenen törene sağlık tedbirleri kapsamında 90 katılımcı ve sanatsever katıldı. Bursa Kültürel Tanıtım Derneği işbirliğinde eğitimci Nihal Kaçan yönetimindeki Etkili İletişim ve Diksiyon Atölyesi 55, Yazı Uzmanı Kaligraf Hayri Tokgöz'ün eğitiminde Güzel Yazı ve Göktürkçe Atölyesi 25 katılımcıyla başarıyla dönemi kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kültür AŞ Yönetim Kurulu üyesi Mükerrem Özdemir, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, SGK Merkez Müdürü Aişe Kanat ile Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray da belge töreninde hazır bulundu.

Yaz boyunca kültürel sanatsal proje ve atölye çalışmalarına Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi salonunda devam eden Kültür Akademisinin sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığıyla sürdürdüğü Beşten Sonra Sanat Projesi kapsamında Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği, Aşk-ı Efza TSM Topluluğu, Bursa Nağme TSM Topluluğu, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar TSM Topluluğu, Bursa Musiki Sanatı Topluluğu her akşam halka açık olarak Türk Musikisi etkinlikleriyle vatandaşlarımıza müzik dolu akşamlar yaşattılar.

Eylül ayı itibariyle hem Kültür Akademisi Şehir Mektebi hem de Atölyelerin on line kayıtları da açıldı. Sağlık tedbirleri kapsamında sınırlı kontenjanlı yapılacak eğitim ve etkinlikler tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olarak yıl boyu devam edecek.