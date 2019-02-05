Kültür merkezine şehidin ismi verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde “Gençlik ve Kültür Merkezi”ne şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın'ın ismi verildi.

7 gündem maddesi ile toplanan belediye meclisinde, İznik Belediyesi tarafından inşa edilerek Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün hibesiyle tefriş edilen Gençlik ve Kültür Merkezi'ne isim verilmesi görüştü. Bütün partilerin oy birliğiyle merkeze şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın'ın isminin verilmesi teklifi meclisten geçti. Fehmi Barcın, 2016 yılında Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine giden askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşmüştü.

Belediye Başkanı Osman Sargın, şehide vefa gösteren meclis üyelerine teşekkür etti.