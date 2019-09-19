Kültür Park alt geçidi genişletiliyor

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçedeki araç ve yaya yollarında sıkıntıya sebep olan noktalara müdahale ediyor.

Atatürk Kültür Parkı'na giden yolda yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ancak dar ve alçak olduğu için çeşitli sıkıntılar yaşatan alt geçit, belediyenin Karayolları ile yaptığı görüşmeler neticesinde 2 metre genişlikten 7 metreye ulaştırılacak. Bu çalışmaların bütçesi ise tamamen Karayolları tarafından karşılanacak.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk Kültür Parkı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları halen süren kültür merkezi de faaliyete geçtiğinde, bölgedeki yaya ve araç trafiği daha da artacak ve sıkıntılara sebebiyet verecekti. Bunlar yaşanmadan, belediye olarak Karayolları ile temas kurup, bu meseleyi halletmek için harekete geçtik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde de belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan, burasının Karayolları tarafından çözülmesini sağladık. Halihazırda 2 metre olan ve hem alçak hem de dar olduğu için sorun yaşatan alt geçit, çalışmalar tamamlandığında 7 metreye ulaşacak ve buradaki araç ve yaya trafiği rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.