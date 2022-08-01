Kültür parkta faciadan dönüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı festival giriş totemi, araçların üzerine devrildi. Şans eseri yaralananan olmadı.

Olay Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi. Binlerce vatandaşın Kültür ve sanat festivalinin gerçekleştiği kültür parka giriş yapan sürücü Demet C. Yönetimindeki 16 KKT 06 plakalı kamyonet, festival totemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle totem tabela, park halindeki 16 KRM 48 plakalı otomobil ile 16 BPB 47 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Yolda yürüyen vatandaşlar ise saniyelerle kurtuldular.

Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar, yere düşmemesi için devrilen totemi elleriyle tutarak desteklediler. Totem tabela, Belediye ekiplerince kaldırıldı.