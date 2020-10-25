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Kültür sanat kursları başladı

Kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin kültür durağı haline gelen Yıldırım Belediyesi, düzenlediği ücretsiz kurs ve eğitimlerle ilçedeki sosyal hayata katkı sunuyor.


Yıldırım Belediyesi, sanata gönül verenleri Uygulamalı Drama Kursu, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ile Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi çalışmalarında bir araya getiriyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda 16 yaş ve üzeri Yıldırımlılar için ücretsiz düzenlenen kurslarla yeni yeteneklere sanatın farklı kollarında kendilerini geliştirme imkanı sağlanıyor. Eğitimler kapsamında, Uygulamalı Drama Kursu Perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arası, Türk Sanat Müziği Korosu Perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arası, Türk Halk Müziği Korosu Cuma günleri 19.00-21.00 saatleri arası ve Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi Perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında düzenleniyor.

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