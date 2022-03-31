Kültür sancağı Bursa'dan sonra Azerbaycan'a geçecek

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Azerbaycan'ın Şuşa kenti, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Toplantıda ayrıca, 2022-2025 dönemi için TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine, Kırgızistan Kültür eski Bakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev getirildi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin resmi açılışının ardından, bugün de TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde yapılan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ve TÜRKSOY'a üye devletleri bakan ve elçilerinin katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararları basına açıklayan Doç.Dr. Bilal Çakıcı, Azerbaycan'ın Şuşa kentinin oybirliğiyle 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini söyledi. Çakıcı ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine ise 2022-2025 dönemi için Kırgızistan Kültür eski Bakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev'in getirildiğini duyurdu.

2022 önemli bir yıl olacak

Toplantıya ev sahipliği yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Olağanüstü Konsey Toplantısını başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Toplantının düzenlenmesinde katkıda bulunan TÜRKSOY'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Bursa Valiliği'ne, toplantının amacına ulaşmasına sağladıkları katkılar için değerli meslektaşlarıma, yurt içinden ve dışından gelen seçkin katılımcılara teşekkür ediyoruz. Sizleri Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da ağlamaktan memnuniyet duymaktayız. Hem Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış törenlerini hem de Nevruz kutlamalarını eş zamanlı olarak büyük coşkuyla dün akşam gerçekleştirdik. Tüm yılı kapsayacak etkinliklerin bu kutlamalar kadar başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda 2022 yılının bizler için son derece önemli. Pandeminin artık sonlarına geldiğimizi düşündüğümüz bu yıl atacağımız adımlar da büyük önem taşımakta. Dört dönemdir TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini hakkıyla yerine getiren Sayın Düsen Kaseinov'a bugüne kadar Türk kültür ve sanatının anlaşılmasında, korunmasında, tüm dünyaya tanıtılmasında göstermiş olduğu özverili çalışmalar ve kardeş ülkelerimiz arasında var olan dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni genel sekreterimize başarılar diliyoruz. Gelecek sene de Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak Azerbaycan'ın Şuşa kentinde buluşmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından 4 dönemdir TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten Düsen Kaseinov'a teşekkür plaketi verdi.