Kumandalı sistemi polis çözdü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri 38 AFH 918 plakalı otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki egzozun kumanda sistemiyle sesinin yükseltildiğini, ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücü Ahmet Can B. (17)'ye abartı egzozlu araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Araç sürücünün yakınlarına teslim edildi.