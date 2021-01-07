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Kumarhaneye polis baskını

Bursa’da kumar oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi.

Bursa'da kumar oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Operasyonda aranan bir şahıs da gözaltına alındı.


Sabah saatlerinde Kurtoğlu Mahallesi 1. Akdemir sokakta bulunan adreste kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler bahse konu adrese baskın düzenledi. 4 şahsın çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 80 lira para, yazboz ve 106 adet iskambil kâğıdı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alınırken, kumar oynayan 4 şahsa 5344 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu yerde 20 şahsa 63 bin lira ceza kesildi. Aranan bir şahıs gözaltına alındı. İş yeri boşaltılarak mühürlendi.

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