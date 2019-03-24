Kumaştan Kur'an-ı Kerim sergisine büyük ilgi

Suriyeli hattat Muhammed Maher Hadri tarafından kumaş üzerine 12 yılda işlenen Kur'an-ı Kerim, Bursa'da sergilenmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte gezdi.

Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine nakşeden Muhammed Maher Hadri, 2000 yılında başladığı ve 12 yılda tamamladığı 12 ciltlik eserini, Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın ardından Türkiye'de bir kez daha gösterime sundu. Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Bursa'ya yerleşen ve çalışmalarını burada yürüten Hadri, İstanbul, Gaziantep, Trabzon ve Bursa'da birçok sergi organizasyonu yaparak eserlerini binlerce kişiyle buluşturdu. Hadri'nin Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunduğu sergiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kumaş üzerine nakşedilen Kur'an-ı Kerim sergisinin önemine değindi. Hat sanatının farklı, burada sergilenen eserlerin de el emeği göz nuru olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi'ni bu tür faaliyetlerde kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Suriyeli sanatçı Muhammed Maher Hadri, ziyaretinin anısına Başkan Aktaş'a içerisinde Kur'an-ı Kerim bulunan ahşaptan Kabe maketi hediye etti. Başkan Aktaş, daha sonra sergiyi gezerek bazı ürünleri satın aldı. 1 ay boyunca açık kalacak sergide, kumaş üzerinde hat yazılarının yanı sıra birçok sanat eseri ve Kabe'nin minyatürü yer alıyor.