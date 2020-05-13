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Kümes yangınında çok sayıda güvecin ve tavuk telef oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde boş arazide bulunan kümeste çıkan yangında çok sayıda güvercin ve tavuk telef oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş arazide bulunan kümeste çıkan yangında çok sayıda güvercin ve tavuk telef oldu.



Yangın, Mesudiye Mahallesi Dereboyu Sokak'taki boş arsada bulunan kümeste meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler alevlere teslim olan kümese müdahalede bulunarak söndürdü. Kullanılamaz hale gelen kümeste çok sayıda güvercin ve tavuğun telef olduğu görüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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