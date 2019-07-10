Kumkaya'ya Çevre Timi eli değdi

Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlayarak, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. “Hayatı Aydınlatıyor, Doğayı Koruyoruz” sloganıyla yola çıkan Çevre Timi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Kumyaka bölgesindeki kıyı alanını temizleyerek, doğal görünümüne kavuşturdu.

Doğaya verilen tahribata dikkat çekmeyi ve çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çevre Timi üyeleri, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir doğa içerisinde mümkün olabileceğine vurgu yapıyor. Vatandaşlara, çevre temizliği ve çevrenin nasıl korunacağı hakkında rol model olan Çevre Timi üyeleri, “Sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakları koruyacak bilinçli bir neslin yetişmesi gerekiyor. Bizler de bu yeni nesle rol model olacak çalışmalar yapmakla yükümlüyüz. Gün geçtikçe denizlerimizde plastik atıkların varlığı artıyor, bu atıklar yalnızca insan sağlığını değil, denizde yaşayan canlıların yaşamını da tehdit ediyor. Denizler yoluyla karaya taşınan bu atıklar sahil şeritlerinin doğal görünümünü de bozuyor. Bizler de çevre bilincinin 7'den 70'e tüm insanlıkta oluşması için çaba sarfediyor, düzenlediğimiz etkinliklerde ülkemizin her yerinden katılımcıları konuk ediyoruz. Çevre Timi yeni oluşumu sayesinde sadece Limak Enerji'nin değil, web sitemizden başvuru yaparak kayıt olacak herkesin katılımına açık olacak.Çevre Timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülenSıfır Atık Projesi'nde de amaçlanan atık miktarını azaltmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak hedefine katkı sağlıyor.” dedi. Doğaya bırakılan plastik poşet, pet şişe, ambalaj, gıda ve kağıt gibi atıklarını toplayan Çevre Timi, çalışmalarını sürdürerek toplumdaki çevre bilincini artırmaya devam edecek.

Çevre Timi Tüm Gönüllülere Açık Hale Geliyor

Limak Enerji çalışanlarından oluşan Çevre Timi, yeni yapılanmasıyla birlikte, gönüllülerin de katılımına açık olacak. www.limakuludag.com.tr web sitesi üzerinden kayıt yaptıracak gönüllüler, Çevre Timinin tüm faaliyetlerine katılabilecek.

Çevre Dostu Şirket Limak Enerji

Gerçekleştirmiş olduğu projelerde, doğayı koruma bilincini gözeten Limak Enerji, sadece Çevre Timi ile değil, farklı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık oluşturuyor. Limak Enerji'nin, faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullandığı kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla başlattığı “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesinin 2018 yılındaki ilk durağı Çanakkale olmuştu. Her yıl 1.000 ağaç dikmeyi hedefleyen projenin ilk fideleri, Çanakkale'de dikilerek,şehrin yeşil alan miktarının artmasını sağladı. Proje bu yıl, Balıkesir'in yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlayacak.

Limak Enerji, Doğal Kaynakları Koruyor

Şirket, müşterilerini teşvik ettiği e-Arşiv Fatura uygulamasıyla da kağıt israfının önüne geçmeyi amaçlıyor. Müşterilerine kağıt fatura bırakmak yerine dijital ortamda faturalarını ileten şirket bugüne kadar 686 bin müşterisinin e-Arşiv Faturaya geçmesini teşvik ederek, 9,6 ton kağıt israfının önüne geçti.