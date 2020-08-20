Kumla sahil yolu artık daha konforlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerde düzenleme çalışmaları kesintisiz sürerken, Gemlik Küçükkumla'da taşıt trafiğine kapalı sahil yolu yayalar için daha modern ve konforlu hale getirildi.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Küçükkumla'daki sahil yolu çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki 950 metrelik taşıt trafiğine kapalı sahil yolu, yayaların rahat yürüyebilmesi amacıyla 13 bin 500 metrekare mikronlu parke ve bin 600 metre bordürle kaplandı. Yine çalışma kapsamında 11 ton çelik hasır, 800 metre oluk, 640 metreküp beton 13 bin 500 metrekare kazı ve söküm işlemi ile 2 bin metreküp dolgu imalatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1.2 milyon TL'ye mal çalışma ile nüfusu özellikle yaz aylarında tatilcilerle birlikte katlanarak artan Küçükkumla sahil yolu bölgeye değer katan bir görünüm kazandı.