Kumla sahil yolunda trafik düzenlemesi

Kumla'da önceden yaz aylarında trafiğe kapanan sahil yolu artık yeni düzenleme ile 1 Mayıs tarihinde kapanacak, 1 Kasım tarihinde yeniden trafiğe açılacak.

Son yıllarda nüfusu hızla artan, özellikle Bursa ve İstanbul olmak üzere pek çok ilden tatilcilerin sevilen mekanı olan Kumla'da trafik son iki yıldır sorun haline gelmişti. Kumlalılar, sahil yolunun sürekli trafiğe kapalı olmasını, sahilin sadece yürüyüş yolu olmasını istiyordu. Kumlalılar, yolun kapanması için imza toplamışlardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile Kumla sahil yolu olarak bilinen Abdullah Aslan Caddesi, Sahil yolu 1 Mayıs'ta trafiğe kapanacak, 1 Kasım'da yeniden trafiğe açılacak.