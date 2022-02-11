Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

Türkiye Softbol Ligi Şampiyonası'nda 10-13 yaş grubunda birincilik elde elden Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı, kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

İznik'te 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Softbol Ligi Şampiyonası'na katılan Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı, 10-13 yaş grubunda birincilik elde etti. Bursalı takım kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Başkan Turgay Erdem, Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Nilüfer Belediyesi ve bölgede faaliyet gösteren bazı sponsor firmalarının desteği ile kısa sürede önemli bir başarı elde eden takımın genç sporcularını tebrik etti.

Nilüfer Belediyesi Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Spor Tesisleri'nde, oyuncular ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Erdem, başarılı sporcuları kutlayarak hediyeler verdi. Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da katıldığı tören sonunda Türkiye kupasını Nilüfer'e getiren takım oyuncularıyla pasta kesen

Erdem, iki oyuncusu milli takımda görev alan ve Türkiye Softbol Ligi'nde mücadelesine başarı ile devam eden genç takıma, bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı antrenörü Atike Averi de özellikle ABD'de popüler olan, beyzbola benzeyen ve bu spordan türetilmiş bir oyun olan Softbol'a olan ilginin Türkiye'de giderek arttığını kaydederken, “Takımımızın ligde ve Türkiye kupalarında başarısının artarak devam etmesi ve milli takıma daha fazla oyuncu gönderebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.